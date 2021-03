Koeman | «Grande futuro per il Barcellona Messi non ha dubbi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ronald, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain: le sue dichiarazioni Ronald, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. ELIMINAZIONE – «Siamo fuori ed è quello che conta nello sport. Ma usciamo con buone sensazioni. Abbiamo avuto delle opportunità per complicare la partita dei nostri rivali, siamo stati superiori nel primo tempo, prendendoci rischi negli uno contro uno in difesa. Avremmo meritato di più, saremmo potuti andare a riposo sul 2-1. Se avessimo chiuso davanti il primo tempo sarebbe stato tutto diverso. All’andata loro sono stati efficaci davanti alla porta, oggi no. Ne avevano fatti quattro, oggi uno. Il loro portiere è stato il migliore in campo, ...