Juventus, crolla il titolo in borsa dopo l’eliminazione: -6,5% in apertura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juve in borsa, crollo post eliminazione Champions: -6,5% in apertura per il titolo bianconero dopo il 3-2 contro il Porto l’eliminazione in Champions della Juventus per mano del Porto si ripercuote anche sulla borsa. Il titolo bianconero ha fatto registrare un –6,5% in apertura a Piazza Affari. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Come sottolinea Calcio&Finanza altri crolli avevano caratterizzato alcune delle ultime eliminazioni in Champions League: il titolo aveva registrato un -22,96% dopo l’eliminazione con l’Ajax nella stagione 2018/19. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juve in, crollo post eliminazione Champions: -6,5% inper ilbianconeroil 3-2 contro il Portoin Champions dellaper mano del Porto si ripercuote anche sulla. Ilbianconero ha fatto registrare un –6,5% ina Piazza Affari. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Come sottolinea Calcio&Finanza altri crolli avevano caratterizzato alcune delle ultime eliminazioni in Champions League: ilaveva registrato un -22,96%con l’Ajax nella stagione 2018/19. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

LukeRedblack : RT @CalcioFinanza: Il titolo della #Juventus crolla in apertura di #Borsa - interismo1908 : RT @CalcioFinanza: Il titolo della #Juventus crolla in apertura di #Borsa - FukJuv : RT @CalcioFinanza: Il titolo della #Juventus crolla in apertura di #Borsa - toretedde : Il titolo della Juventus crolla in apertura di Borsa - Tini97Milan1899 : RT @CalcioFinanza: Il titolo della #Juventus crolla in apertura di #Borsa -