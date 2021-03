I genitori di Renzi rinviati a giudizio per bancarotta e fatture false (Di mercoledì 10 marzo 2021) Due anni fa, i genitori del leader di Italia viva, Matteo Renzi, Laura Bovoli e Tiziano Renzi, furono arrestati. Oggi la notizia del rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento delle ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Due anni fa, idel leader di Italia viva, Matteo, Laura Bovoli e Tiziano, furono arrestati. Oggi la notizia del rinvio anell'ambito dell'inchiesta sul fallimento delle ...

Advertising

TgLa7 : #Bancarotta e fatture false, i genitori di Renzi a processo - HuffPostItalia : Bancarotta e fatture false, genitori di Renzi rinviati a giudizio - repubblica : Firenze, a processo i genitori di Matteo Renzi per bancarotta fraudolenta e fatture false: Tiziano Renzi e Laura Bo… - protoromantica : RT @Italia_Notizie: I genitori di Matteo Renzi saranno processati per bancarotta e fatture false - RichbonesE : RT @rep_firenze: Firenze, a processo i genitori di Matteo Renzi per bancarotta fraudolenta e fatture false [di Andrea Bulleri Luca Serranò]… -