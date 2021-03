Gli minacciano i figli col machete e gli portano via tutto, terrore in casa Olsen (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il portiere dell’Everton Robin Olsen e la sua famiglia sono rimasti vittime di una rapina terrificante. I ladri sono entrati nella sua villa sabato sera, mentre lui era in casa con moglie e i due figli piccoli, minacciandoli con coletti ed un machete. Scene che il Daily Mail definisce “terrificanti”. I ladri hanno devastato casa Olsen e sono poi fuggiti con gioielli di valore e un orologio di lusso. La polizia sta indagando e l’Everton sta offrendo supporto al suo giocatore e alla famiglia dopo quello che gli addetti ai lavori hanno descritto come un episodio “profondamente traumatizzante”. Fonti vicine al giocatore dicono che Olsen sta sopportando bene lo shock, ma è preoccupato per l’impatto sulla sua giovane famiglia, che ora forse cambierà ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il portiere dell’Everton Robine la sua famiglia sono rimasti vittime di una rapina terrificante. I ladri sono entrati nella sua villa sabato sera, mentre lui era incon moglie e i duepiccoli, minacciandoli con coletti ed un. Scene che il Daily Mail definisce “terrificanti”. I ladri hanno devastatoe sono poi fuggiti con gioielli di valore e un orologio di lusso. La polizia sta indagando e l’Everton sta offrendo supporto al suo giocatore e alla famiglia dopo quello che gli addetti ai lavori hanno descritto come un episodio “profondamente traumatizzante”. Fonti vicine al giocatore dicono chesta sopportando bene lo shock, ma è preoccupato per l’impatto sulla sua giovane famiglia, che ora forse cambierà ...

Advertising

AAtheMerciless : Gli australiani minacciano di rompere a metà gli spaghetti e condirli con una carbonara alla panna. Cioè di fare qu… - RobertoRenga : RT @napolista: Gli minacciano i figli col machete e gli portano via tutto, terrore in casa Olsen I ladri sono entrati a casa del portiere… - napolista : Gli minacciano i figli col machete e gli portano via tutto, terrore in casa Olsen I ladri sono entrati a casa del… - giusi_jose : Ma volete regolamentare in modo sensato gli sfratti?! Sto guardando @fuoridalcorotv ed è inaccettabile...delinquent… - LGmarangon : RT @LGmarangon: #NonSonoCapace di capire il motivo per cui alcuni abbiano la presunzione di essere gli avvocati del proprio leader politico… -