Draghi: dipendenti pubblici centrali ma ancora c’è molto da fare (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Se il primo funziona, funziona anche la seconda. In caso contrario, la società diventa più fragile, più ingiusta. Per questo bisogna considerare questo ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sala Verde di Palazzo Chigi dove oggi ha firmato il "Patto per l`innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" con il ministro per la Pubblica Amministrazione Brunetta e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil."A fronte della centralità del settore pubblico", Draghi ha sottolineato però che "c`è veramente molto da fare". Il capo del governo ha ricordato che "l`età media oggi dei dipendenti ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Se il primo funziona, funziona anche la seconda. In caso contrario, la società diventa più fragile, più ingiusta. Per questo bisogna considerare questo ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nella sala Verde di Palazzo Chigi dove oggi ha firmato il "Patto per l`innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" con il ministro per la Pubblica Amministrazione Brunetta e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil."A fronte dellatà del settore pubblico",ha sottolineato però che "c`è veramenteda". Il capo del governo ha ricordato che "l`età media oggi dei...

Advertising

Aquila6811 : RT @Tg3web: Governo e sindacati firmano il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Draghi: 'Centrale il buon fun… - ficiesse : Dipendenti pubblici, il patto con Draghi: 107 euro in più. E ora lo smart working entra nel contratto - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Governo e sindacati firmano il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Draghi: 'Centrale il buon fun… - maurizio191060 : Dipendenti pubblici, il patto con Draghi: 107 euro in più. E ora lo smart working entra nel contratto - smilypapiking : RT @luciodigaetano: Questa iniziativa è sbagliata, inutile, improduttiva e soprattutto immorale. Non si può fare un discorso per la fiduci… -