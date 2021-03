Contrasto al gioco illegale: chiusi 5 esercizi e sequestrate 31 macchinette (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito dei normali controlli per il Contrasto del gioco illegale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito una serie di interventi presso circoli ricreativi e bar dell’Area cilentana e del capoluogo. Anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, infatti, non mancano gli avventori delle sale gioco, esercizi che dovrebbero rimanere chiusi, in base alle disposizioni per il contenimento del COVID-19. Peraltro, anche nei locali pubblici che pure potrebbero rimanere aperti è in ogni caso interdetto l’accesso alle aree “gaming”. Una settimana fa, in una caffetteria nella periferia di Salerno, sono stati invece rinvenuti e sequestrati tre “totem”, terminali che ? in modo del tutto abusivo ? consentivano la partecipazione ad ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito dei normali controlli per ildel, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito una serie di interventi presso circoli ricreativi e bar dell’Area cilentana e del capoluogo. Anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, infatti, non mancano gli avventori delle saleche dovrebbero rimanere, in base alle disposizioni per il contenimento del COVID-19. Peraltro, anche nei locali pubblici che pure potrebbero rimanere aperti è in ogni caso interdetto l’accesso alle aree “gaming”. Una settimana fa, in una caffetteria nella periferia di Salerno, sono stati invece rinvenuti e sequestrati tre “totem”, terminali che ? in modo del tutto abusivo ? consentivano la partecipazione ad ...

