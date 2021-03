**Calcio: Coni, Figc e Lega A scrivono a Draghi, 'urge piano di riqualificazione impianti'** (Di mercoledì 10 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Coni Lettera di CONI, FIGC e Lega Serie A al Governo Questa mattina i Presidenti di CONI, FIGC e Lega Serie A hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per evidenziare il difficile momento che sta vivendo il calcio italiano relativamente allo stato di ...

Volley, Manfredi alla guida della Federazione Già giocatore di calcio e pallavolo, è stato allenatore FIPAV a partire dal 1972, raggiungendo la ... Ha ricevuto la Stella d'oro al merito sportivo e il Diploma di benemerenza del CONI. Nel quadriennio ...

Coni, Figc e Lega scrivono a Draghi: urge piano stadi I vertici dello sport italiano e del calcio in particolare chidono aiuto al governo sul problema stadi. I presidenti del Coni, Giovanni Malagò, della Figc, Gabriele Gravina e della Lega Serie A, Paolo ...

