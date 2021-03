Antonella Elia, dal tremendo lutto al tragico intervento: “Mi hanno mutilato” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Antonella Elia nella vita ha dovuto superare molte prove difficili che l’hanno resa la donna forte e senza peli sulla lingua che è oggi A. Elia (Instagram)Antonella Elia fu la protagonista di un’intervista di Verissimo che andò in onda lo scorso 6 febbraio nella quale rilasciò alcune dichiarazioni sconcertanti, che riguardavano una grave malattia che la colpì. “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore al seno. Tutto iniziò con la prevenzione, perché io non volevo sottopormi alla mammografia e la mia ginecologa insisteva parecchio”. Gli esami purtroppo evidenziarono un carcinoma ed Antonella venne portata in ospedale. Nel suo caso la terapia non ebbe i risultati sperati ed è stata costretta ad un’operazione. L’operazione suscitò in lei parecchia ansia e ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 marzo 2021)nella vita ha dovuto superare molte prove difficili che l’resa la donna forte e senza peli sulla lingua che è oggi A.(Instagram)fu la protagonista di un’intervista di Verissimo che andò in onda lo scorso 6 febbraio nella quale rilasciò alcune dichiarazioni sconcertanti, che riguardavano una grave malattia che la colpì. “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore al seno. Tutto iniziò con la prevenzione, perché io non volevo sottopormi alla mammografia e la mia ginecologa insisteva parecchio”. Gli esami purtroppo evidenziarono un carcinoma edvenne portata in ospedale. Nel suo caso la terapia non ebbe i risultati sperati ed è stata costretta ad un’operazione. L’operazione suscitò in lei parecchia ansia e ...

