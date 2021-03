Altro che popolari moderati, adesso Salvini punta a un partito europeo con Ungheria e Polonia (senza Meloni) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con la fine della presidenza di Donald Trump è finita pure l’ondata trionfale di populismo sovranista che ha segnato in diversa misura la politica dei principali Paesi europei. L’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi in teoria segna la fine di quel periodo anche qui, ma i leader politici di quella fase sono ancora in campo e nonostante l’abiura della linea più radicale il sovranismo italiano sta cercando di riorganizzarsi e trovare una nuova narrazione. Il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista amichevole con la giornalista Annalisa Chirico ha fatto alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione. A domanda diretta sulla possibilità di un ingresso della Lega nel partito popolare europeo, Salvini ha detto «non è all’ordine del giorno, stiamo lavorando per creare un nuovo partito ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con la fine della presidenza di Donald Trump è finita pure l’ondata trionfale di populismo sovranista che ha segnato in diversa misura la politica dei principali Paesi europei. L’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi in teoria segna la fine di quel periodo anche qui, ma i leader politici di quella fase sono ancora in campo e nonostante l’abiura della linea più radicale il sovranismo italiano sta cercando di riorganizzarsi e trovare una nuova narrazione. Il leader della Lega Matteoin un’intervista amichevole con la giornalista Annalisa Chirico ha fatto alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione. A domanda diretta sulla possibilità di un ingresso della Lega nelpopolareha detto «non è all’ordine del giorno, stiamo lavorando per creare un nuovo...

