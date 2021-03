Vieri | “Il Milan è incredibile | dimostra di essere una squadra” | News

Advertising

PianetaMilan : @vieri_bobo : 'Il @acmilan è incredibile, dimostra di essere una squadra' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #Vieri - milansette : Vieri sul Milan: 'Sembrava a pezzi, ma ha vinto a Roma e Verona' - sportli26181512 : Vieri sul Milan: 'Sembrava a pezzi, ma ha vinto a Roma e Verona': Nell'ormai consueta diretta della Bobo TV, Christ… - MilanNewsit : Vieri sul Milan: 'Sembrava a pezzi, ma ha vinto a Roma e Verona' - notizie_milan : Milan, Vieri: “Ero sicuro che avrebbe vinto il Verona. Rossoneri incredibili” -

Ultime Notizie dalla rete : Vieri Milan

Pianeta Milan

show a Verona: Krunic e Dalot stendono l'Hellas 2 - 0 Voto 1...al Sassuolo, che si è seduto ... 'Ko per un episodio, è l'anno dell'Inter e si vede' 13 ORE FA Serie A Da Del Piero a, che ...Serie A Pagellone 26ª: "famiglia". Insigne, un 2021 da sogno UN ORA FA Detto ciò, non sono ... Sancho batte Haaland, Kulusevski in Top 10 UN ORA FA Serie A Da Del Piero a, che classe di ...Le ultime notizie sul Milan. Direttamente dalla Bobo TV, l'ex bomber Vieri ha speso delle parole al miele sul Milan dopo la vittoria contro il Verona ...Nell'ormai consueta diretta della Bobo TV, Christian Vieri ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Verona: "Ero sicuro che avrebbe vinto il Verona, non è ...