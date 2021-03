Vaccino anti-Covid | la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata

(Di martedì 9 marzo 2021) In fondoclassifica, tra le Regioni meno virtuose, ferma al palo su soggetti fragili e personale scolastico, in ritardo nell’immunizzare gli over 80.prova dellaligure ha mostrato tutte le proprie falle, spingendo il presidente Giovannireai privati per sbloccare l’impasse: nei prossimi giorni – ha annunciato durante il quotidiano punto stampa dell’8 marzo – sarà pubblicata “una manifestazione d’interesse per coinvolgere soggetti dellanella campagna di vaccinazione”. L’obiettivo è schiodarsi da quelle 16mila iniezioni medie a settimana – dato tra i più bassi rispettopopolazione – che relegano laal penultimo posto per ...

Vicinissimo al traguardo dell approvazione europea, attesa per l 11 marzo, il colosso farmaceutico Johnson&Johnson gela a sorpresa gli Stati Ue: c' il rischio che le dosi di- Covid pattuite possano essere tagliate. La notizia non ufficiale ma rappresenta sicuramente, se confermata, una nuova doccia fredda per l'Europa, dopo i ritardi di consegne gi ...... il 9 marzo 2021, dopo oltre 100mila morti e 3 milioni di contagi causati dalla pandemia , il 9 marzo 2021 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è sottoposto al- Covid19 ...Sono state aggiornate da poco e contengono monte informazioni sulla campagna di vaccinazione contro il Covid in corso in Italia. Sono le domande e risposte (Faq) dell'Aifa sul vaccino, ...Il nuovo piano nazionale di vaccinazione anti Covid sarà presentato giovedì alla Conferenza delle Regioni. La principale novità dovrebbe essere il via libera alla somministrazione del vaccino AstraZen ...