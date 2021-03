Vaccini | Ue | stop export di AstraZeneca

Advertising

romi_andrio : RT @Open_gol: «AstraZeneca ha distribuito meno del 10% delle dosi pattuite» - Mauro5514 : RT @Virus1979C: Vaccini, sì del ministero ad #AstraZeneca per over 65. Von der Leyen: 'Hanno consegnato solo il 10% delle dosi, stop a expo… - io_surf : RT @Virus1979C: Vaccini, sì del ministero ad #AstraZeneca per over 65. Von der Leyen: 'Hanno consegnato solo il 10% delle dosi, stop a expo… - infoitinterno : Vaccini, la Commissione Ue sta con Draghi. Von der Leyen: «Stop all’export di AstraZeneca finché non rispetterà le… - Talete1 : RT @StopTTIP_Italia: Stop ai brevetti sui vaccini #Firenze #right2cure @DellaCura @attac_italia @gonufrio @StopTTIP_Italia @RedattoreSocia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini stop

LA NAZIONE

Via libera al vaccino AstraZeneca anche per chi ha superato i 65 anni di età mentre l'Unione europea ha confermato loall'export deifino al rispetto completo dei ...La presidente della Commissione plaude allodell'invio di AstraZeneca in . - -Via libera ai vaccini per gli over 75. Non è ancora stabilito se per la fascia 75-79 anni, che significa circa 170 mila persone in Toscana, o solo per i 78-79 enni, circa 70 mila. Si sa però che le in ...La pandemia avvelena i rapporti e alimenta la rabbia. Piazze contrapposte: a Roma gli over 70, nelle altre città studenti e ristoratori ...