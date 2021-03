Un cavo di Google con Tim cambia gli equilibri nel Mar Rosso

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) L’Egitto è lo snodo dei cavi che collegano Est e Ovest. Ma l’instabilità politica del Paese guidato da Abdel Fattah Al Sisi sta alimentare la ricerca di strade alternative. Il caso emblematico è quello delBlue Raman di, lungo più di 5.000 miglia. Come spiegavamo già alcuni mesi fa su Formiche.net, la prima parte del, cioè Blue, dovrebbe essere realizzata da Sparkle, società di Telecom Italia: partenza dal porto di Genova e arrivo in Israele, passando sotto il Mar Mediterraneo. La seconda parte, cioè Raman spetterebbe da Oman Telecommunications: dal porto di Mumbai, sotto l’Oceano Indiano per arrivare ad Aqaba, città portuale della Giordania (secondo Paese arabo, dopo l’Egitto, a riconoscere Israele, nel 1994), e qui congiungersi con il primo ramo. Ilè pensato per bypassare l’Egitto, la cui ...