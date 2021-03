Truffa sui migranti, la Procura: “Pagamenti pubblici per servizi non resi” (Di martedì 9 marzo 2021) “Truffa ai danni dello Stato, frode in pubbliche forniture, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti”. Operazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Guardia di Finanza di Cassino, della Squadra Mobile di Frosinone. Eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari disposte dal G.I.P. del Tribunale di Cassino. Otto le persone destinatarie: tre sottoposte agli arresti domiciliari e cinque colpite dal divieto di esercitare attività imprenditoriale. Le indagini sono state dirette dal Sostituto Procuratore Emanuele De Franco della Procura di Cassino. La Procura rende noto: “Si sono ricostruiti molteplici illeciti commessi da un gruppo inserito nel settore del sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) di cittadini stranieri”. L’area geografica delle ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 9 marzo 2021) “ai danni dello Stato, frode in pubbliche forniture, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti”. Operazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Guardia di Finanza di Cassino, della Squadra Mobile di Frosinone. Eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari disposte dal G.I.P. del Tribunale di Cassino. Otto le persone destinatarie: tre sottoposte agli arresti domiciliari e cinque colpite dal divieto di esercitare attività imprenditoriale. Le indagini sono state dirette dal Sostitutotore Emanuele De Franco delladi Cassino. Larende noto: “Si sono ricostruiti molteplici illeciti commessi da un gruppo inserito nel settore del sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) di cittadini stranieri”. L’area geografica delle ...

Cassino - Lucravano sugli immigrati, 8 misure cautelari di Guardia di Finanza e Polizia (video) ...sui conti correnti personali di chi avrebbe dovuto garantire loro assistenza e sostegno. Gli indagati, residenti tra le province di Frosinone, Napoli, Caserta e Roma, dovranno rispondere di truffa ai ...

Truffa ai morti per covid: gli strani movimenti in ospedale dopo i decessi A raccontare l'agghiacciante storia della truffa ai morti per covid è stato il Tg satirico Striscia la Notizia attraverso un servizio in ospedale Speculare sui morti è probabilmente una delle cose più becere in assoluto. Solo parlarne fa ...

Vaccini, messaggi-truffa sui cellulari degli anziani La Provincia Pavese Dopo l’otto marzo, contro le donne non solo la violenza fisica Archiviate le celebrazioni e le polemiche legate all’otto marzo ed alla giornata internazionale della donna, è il caso di fare un po’ di luce su di un fenomeno troppo spesso taciuto e minimizzato, ma ...

Incassavano soldi destinati agli immigrati In manette gestori di centri accoglienza Lasciavano gli emigranti al freddo e senza cibo ed il danaro a loro destinato veniva utilizzato per altri scopi. Questa mattina la Guardia di ...

