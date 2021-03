Top court upholds 30 yrs for murderer in emotional storm row

(Di martedì 9 marzo 2021) ROME, MAR 9 - An Italian man's 30 - year sentence for strangling his Moldovan ex was upheld by the supremeof Cassation Tuesday after the topstruck down a controversial reduction of the ...

ROME, MAR 9 - An Italian man's 30 - year sentence for strangling his Moldovan ex was upheld by the supreme court of Cassation Tuesday after the court struck down a controversial reduction of the term to 16 years because he had been hit by an "overpowering emotional storm". Michele Castaldo was again, and definitively, found guilty of