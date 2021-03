Skate park preso d' assalto | la denuncia di Trezzi

Advertising

xjunegloomx : Oggi ero allo skate park e un tipo mi ha chiesto se poteva insegnarmi a fare gli ollie e niente me l'ha insegnato e… - sc_kleene : @25O319 Qui al parco, pieno di ragazzi che si divertono tranquillamente tra campo di pallacanestro e skate park. Se… - nicola_lucchi : Raga a 25 anni quest' anno a giugno mi prendo la bmx e vado a fare il boomer allo skate park - paoloangeloRF : A Cremona rinasce lo skate park con l'associazione Arzen Sd: 'Ambizione di creare una squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Skate park

IL GIORNO

Domenica il capogruppo Edoardo Trezzi hagirato un video nei pressi dello, riprendendo un nutrito gruppo di presenti. "Come potete notare l'area è completamente assediata " spiega Trezzi mentre gira il video con lo smartphone " come se nulla fosse e come se non ...... sino al prossimo 21 marzo, il divieto di stazionamento in diverse strade e aree pubbliche; la chiusura del cimitero comunale, dell'area fitness di via Livatino e dello. Sospese inoltre le ...Domenica il capogruppo Edoardo Trezzi hagirato un video nei pressi dello skate park, riprendendo un nutrito gruppo di presenti. "Come potete notare l’area è completamente assediata – spiega Trezzi men ...Bentrovate amiche e amici: è stata una settimana di successi artistici e televisivi per la Romagna. Ieri sera Francesco Aquila, 34 anni di origini ...