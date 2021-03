Regina Elisabetta prende sul serio le accuse di razzismo di Meghan e Harry (Di martedì 9 marzo 2021) L’intervista di Harry e Meghan Markle non è certo passata inosservata. Prontamente è arrivata la risposta della Regina Elisabetta e della famiglia reale britannica, che “prendono molto sul serio” le affermazioni dei duchi del Sussex a proposito delle “questioni razziali“. La famiglia reale, sottolineando che i “ricordi possono variare” a seconda delle fonti, si ripromette di “affrontare privatamente” tutte le problematiche sollevate dalla coppia. Lo si legge in una nota diffusa da Buckingham Palace dopo l’intervista dei duchi di Sussex, per cui Elisabetta si dice “rattristata” dal livello di difficoltà e sofferenza che Meghan e Harry hanno raccontato di aver sperimentato nella vita di corte. La Regina si assicura inoltre che i due, ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) L’intervista diMarkle non è certo passata inosservata. Prontamente è arrivata la risposta dellae della famiglia reale britannica, che “prendono molto sul” le affermazioni dei duchi del Sussex a proposito delle “questioni razziali“. La famiglia reale, sottolineando che i “ricordi possono variare” a seconda delle fonti, si ripromette di “affrontare privatamente” tutte le problematiche sollevate dalla coppia. Lo si legge in una nota diffusa da Buckingham Palace dopo l’intervista dei duchi di Sussex, per cuisi dice “rattristata” dal livello di difficoltà e sofferenza chehanno raccontato di aver sperimentato nella vita di corte. Lasi assicura inoltre che i due, ...

