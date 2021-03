Pomeriggio 5, parla il mandante dell’omicidio di Ilenia Fabbri: “Non volevo” (Di martedì 9 marzo 2021) Un momento drammatico a Pomeriggio 5, quando la figlia di Ilenia Fabbri, uccisa su commissione dall’ex marito, ha reagito alle parole del padre verso di lei. Non è di certo la prima volta che Barbara D’Urso ha catturato momenti drammatici, commoventi ed emotivamente forti. Durante la puntata di oggi di “Pomeriggio 5“, infatti, è intervenuta Arianna, la figlia della donna brutalmente uccisa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021) Un momento drammatico a5, quando la figlia di, uccisa su commissione dall’ex marito, ha reagito alle parole del padre verso di lei. Non è di certo la prima volta che Barbara D’Urso ha catturato momenti drammatici, commoventi ed emotivamente forti. Durante la puntata di oggi di “5“, infatti, è intervenuta Arianna, la figlia della donna brutalmente uccisa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RaiCultura : ? “Quanti anni sono passati da quel remoto pomeriggio di giugno? Più di trenta. Eppure, se chiudo gli occhi, Micòl… - francescocolucc : RT @oss_romano: #9marzo #anticipazione Parla di arte #QuattroPagine di questa settimana, in uscita oggi pomeriggio, cominciando dai musei c… - _nowbelieveinme : Ma perché hanno chiamato a questi per dare dei pareri su sanremo a pomeriggio cinque? A dire che uno di loro fosse… - pantarei00 : #Pomeriggio5 Parla, la gente parla, non sa di che cazzo parla..... siamo proprio a pomeriggio 5 !!!!?????? - trilubiusgrow : RT @oss_romano: #9marzo #anticipazione Parla di arte #QuattroPagine di questa settimana, in uscita oggi pomeriggio, cominciando dai musei c… -