Pochettino: 'Spiace per Neymar. Messi al Psg? Chiacchiere da bar' (Di martedì 9 marzo 2021) PARIGI (FRANCIA) - Il Psg , forte del 4 - 1 dell'andata con il Barcellona , vuole chiudere i giochi nella gara di ritorno strappando il pass per i quarti di Champions League . Mauricio Pochettino ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 marzo 2021) PARIGI (FRANCIA) - Il, forte del 4 - 1 dell'andata con il Barcellona , vuole chiudere i giochi nella gara di ritorno strappando il pass per i quarti di Champions League . Mauricio...

Advertising

sportli26181512 : Pochettino: 'Spiace per Neymar. Messi al Psg? Chiacchiere da bar': Le parole del tecnico dei parigini alla vigilia… - solucry1 : #tzvip #sovip Tommy con i tacchi in albergo a festeggiare, un pochettino mi spiace che stefy non sia li, ma ha gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Spiace Pochettino: 'Spiace per Neymar. Messi al Psg? Chiacchiere da bar' PARIGI (FRANCIA) - Il Psg , forte del 4 - 1 dell'andata con il Barcellona , vuole chiudere i giochi nella gara di ritorno strappando il pass per i quarti di Champions League . Mauricio Pochettino chiede ancora di più ai suoi per evitare sorprese brutte e che avrebbero del clamoroso: " Dovremo essere completamente concentrati, anche più che a Barcellona. Dovremo attaccare e vincere ...

Pochettino: "Spiace per Neymar. Messi al Psg? Chiacchiere da bar" Corriere dello Sport.it Pochettino: "Spiace per Neymar. Messi al Psg? Chiacchiere da bar" Le parole del tecnico dei parigini alla vigilia della sfida con il Barcellona: "Servirà concentrazione. Dobbiamo attaccare e vincere la partita" ...

PARIGI (FRANCIA) - Il Psg , forte del 4 - 1 dell'andata con il Barcellona , vuole chiudere i giochi nella gara di ritorno strappando il pass per i quarti di Champions League . Mauriciochiede ancora di più ai suoi per evitare sorprese brutte e che avrebbero del clamoroso: " Dovremo essere completamente concentrati, anche più che a Barcellona. Dovremo attaccare e vincere ...Le parole del tecnico dei parigini alla vigilia della sfida con il Barcellona: "Servirà concentrazione. Dobbiamo attaccare e vincere la partita" ...