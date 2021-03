Panini Comics presenta The Boys: Le regole del gioco (Di martedì 9 marzo 2021) In un mondo in cui eroi in costume si librano nel cielo e vigilantes mascherati si aggirano per la notte, qualcuno deve assicurarsi che i primi non esagerino. E quel qualcuno sono i Boys. Panini Comics presenta The Boys: Le regole del gioco, il romanzo a cura di Dan Wickline che rinarra la prima parte della fortunata saga a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, diventata un vero e proprio cult in tutto il mondo anche grazie alla serie di successo di Amazon Prime Video. Hughie Campbell si è innamorato per la prima volta nella sua vita. Tutto sta andando alla perfezione con Robin, fino a quando la ragazza non viene violentemente uccisa: solo un danno collaterale in una battaglia tra Super. Annie January ha appena realizzato il suo più grande sogno. ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 marzo 2021) In un mondo in cui eroi in costume si librano nel cielo e vigilantes mascherati si aggirano per la notte, qualcuno deve assicurarsi che i primi non esagerino. E quel qualcuno sono iThe: Ledel, il romanzo a cura di Dan Wickline che rinarra la prima parte della fortunata saga a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, diventata un vero e proprio cult in tutto il mondo anche grazie alla serie di successo di Amazon Prime Video. Hughie Campbell si è innamorato per la prima volta nella sua vita. Tutto sta andando alla perfezione con Robin, fino a quando la ragazza non viene violentemente uccisa: solo un danno collaterale in una battaglia tra Super. Annie January ha appena realizzato il suo più grande sogno. ...

