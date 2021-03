Pallavolista resta incinta, la società le chiede i danni. L’incredibile vicenda di Lara Lugli (Di martedì 9 marzo 2021) La giocatrice ha denunciato sui social la situazione. Presa di posizione di Assist, l'associazione nazionale atlete, che scrive al premier Draghi e chiede l’intervento del governo. La replica del Volley Pordenone: «E’ l’esatto opposto di quanto detto» Leggi su lastampa (Di martedì 9 marzo 2021) La giocatrice ha denunciato sui social la situazione. Presa di posizione di Assist, l'associazione nazionale atlete, che scrive al premier Draghi el’intervento del governo. La replica del Volley Pordenone: «E’ l’esatto opposto di quanto detto»

