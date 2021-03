Pablo, cartone animato inclusivo che affronta il tema dell’autismo (Di martedì 9 marzo 2021) Finalmente è arrivato anche in Italia un prodotto di animazione rivolto a tutti, in cui la diversità di ciascuno è la chiave per superare ogni difficoltà. Stiamo parlando di “Pablo”, cartone animato che tratta l’autismo, in onda tutti i giorni alle 18 su Rai Yoyo, e dal 2 marzo in replica anche alle 9.35. La serie animata è fresca di nomination per i BAFTA e si trova anche su Raiplay. Pablo è un bambino con autismo e con una grande passione per il disegno. Con coraggio e con l’aiuto di personaggi inventati riesce ad affrontare grandi sfide quotidiane. È un bambino intelligente e in compagnia dei suoi amici speciali riesce a trasformare ogni problema in una avventura da vivere insieme. La particolarità di Pablo non gli impedisce di trovare soluzioni alle difficoltà incontrate e ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021) Finalmente è arrivato anche in Italia un prodotto di animazione rivolto a tutti, in cui la diversità di ciascuno è la chiave per superare ogni difficoltà. Stiamo parlando di “”,che tratta l’autismo, in onda tutti i giorni alle 18 su Rai Yoyo, e dal 2 marzo in replica anche alle 9.35. La serie animata è fresca di nomination per i BAFTA e si trova anche su Raiplay.è un bambino con autismo e con una grande passione per il disegno. Con coraggio e con l’aiuto di personaggi inventati riesce adre grandi sfide quotidiane. È un bambino intelligente e in compagnia dei suoi amici speciali riesce a trasformare ogni problema in una avventura da vivere insieme. La particolarità dinon gli impedisce di trovare soluzioni alle difficoltà incontrate e ...

