Meteo tendenza metà marzo: ritornano FREDDO e NEVE. Inverno non è finito (Di martedì 9 marzo 2021) marzo ha ancora molto da dire in chiave invernale. Nonostante il clima nel complesso mite di questa prima parte del mese, lo scenario potrebbe stravolgersi a partire da metà mese. Le proiezioni dei centri Meteo delineano infatti una colata artica verso l’Europa e con coinvolgimento anche dell’Italia. Se confermato, sarebbe un colpo di coda dell’Inverno in piena regola. L’irruzione fredda scaturirebbe da un cambio di circolazione nello scacchiere euro-atlantico. L’anticiclone, dapprima coricato lungo i paralleli verso il Basso Mediterraneo, tenderebbe ad ergersi verso nord sull’Europa Occidentale. La tendenza per metà marzoQuesta dinamica non farebbe altro che dirottare masse d’aria fredda d’origine artica lungo il fianco destro dell’anticiclone. Il ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 9 marzo 2021)ha ancora molto da dire in chiave invernale. Nonostante il clima nel complesso mite di questa prima parte del mese, lo scenario potrebbe stravolgersi a partire damese. Le proiezioni dei centridelineano infatti una colata artica verso l’Europa e con coinvolgimento anche dell’Italia. Se confermato, sarebbe un colpo di coda dell’in piena regola. L’irruzione fredda scaturirebbe da un cambio di circolazione nello scacchiere euro-atlantico. L’anticiclone, dapprima coricato lungo i paralleli verso il Basso Mediterraneo, tenderebbe ad ergersi verso nord sull’Europa Occidentale. LaperQuesta dinamica non farebbe altro che dirottare masse d’aria fredda d’origine artica lungo il fianco destro dell’anticiclone. Il ...

