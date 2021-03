Marc Marquez, rientro vicino? (Di martedì 9 marzo 2021) Si avvicina il rientro di Marc Marquez? Questa domanda non ha ancora una risposta certa, ma possiamo dire che abbiamo qualche elemento in più che ci fa uscire dalla mera speculazione. Pochi giorni fa la Honda ha pubblicato un video che mostra il suo processo di recupero, con tanto di dichiarazioni del pluricampione della MotoGP. Dalle sue parole, emerge sia la fatica di riprendersi da un infortunio molto pesante, sia il sollievo che l’ultima operazione ha dato esito positivo, e che il ritorno in pista è sempre più una realtà. Repsol Honda toglie i veli (e Marquez parla) Marc Marquez, è davvero vicino il rientro? Per rispondere a questa domanda, è necessario prima di tutto capire a che punto è il suo recupero fisico. “Sarà un percorso e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Si avvicina ildi? Questa domanda non ha ancora una risposta certa, ma possiamo dire che abbiamo qualche elemento in più che ci fa uscire dalla mera speculazione. Pochi giorni fa la Honda ha pubblicato un video che mostra il suo processo di recupero, con tanto di dichiarazioni del pluricampione della MotoGP. Dalle sue parole, emerge sia la fatica di riprendersi da un infortunio molto pesante, sia il sollievo che l’ultima operazione ha dato esito positivo, e che il ritorno in pista è sempre più una realtà. Repsol Honda toglie i veli (eparla), è davveroil? Per rispondere a questa domanda, è necessario prima di tutto capire a che punto è il suo recupero fisico. “Sarà un percorso e ...

Advertising

InformazioneOg : #MarcMarquez si prepara a rientrare nel circus delle gare della #MotoGP; i suoi allenamenti sono sempre più intensi… - infoitsport : Marc Marquez: 'In settimana aspetto l'ok dei medici per tornare in moto' - eazymoneysnyper : oggi mi sono svegliato tutto bagnato infatti avevo sognato Marc Marquez - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Sorpresa per lo studente-lavoratore: Marc Marquez lo invita a un GP) è stato pubblica… - infoitsport : Marc Marquez fa il punto della situazione dopo l'ultima operazione -