Marc Marquez nella entry list provvisoria per il Qatar (Di martedì 9 marzo 2021) Marc Marquez è stato inserito nella entry list provvisoria in vista del GP del Qatar, gara inaugurale del Mondiale di MotoGP, in programma il prossimo 28 marzo a Losail. A comunicarlo è stata la MotoGP. Marquez, che sta ancora recuperando dall'incidente dell'estate scorsa a Jerez, entro venerdì riceverà il verdetto dei medici che stanno seguendo il recupero del campione: se il callo osseo sarà giudicato sufficientemente consolidato per resistere alle sollecitazioni di una MotoGP, allora potrà riprendere l'attività.La Honda ha tempo fino al sabato mattina, prima della FP4, per sostituire Marquez con il collaudatore Stefan Bradl, che non compare nella lista. Da mercoledì 10 a venerdì 12 è in programma ...

