Maltempo | allagamenti per le abbondanti piogge | disagi da nord a sud della provincia

(Di martedì 9 marzo 2021) Sono decine le chiamate arrivate da tutta laai vigili del fuoco per richieste di interventi a causa del. La situazione è in costante divenire; ledi queste ore ...

Advertising

infoitinterno : Il maltempo si sposta verso Sud: ancora nubifragi, allagamenti e neve. Ma da giovedì 'bello' quasi ovunque - tbuccico69 : Maltempo Roma, allagamenti e alberi caduti a Corso Trieste e Villa Sciarra. Pontina bloccata, disagi per i pendolar… - BELLA782357341 : RT @3BMeteo: #Lazio fortemente colpito dal #maltempo in questo #9marzo - PasqualeMarro : #Maltempo: allagamenti, famiglia con due bimbi e automobilista salvati - PulitiElena : RT @socialmiliac: Maltempo a #Roma, tragedia sfiorata a Corso Trieste: un pino cade vicino al Giulio Cesare. Disagi e allagamenti https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allagamenti

3bmeteo

...arrivate da tutta la provincia ai vigili del fuoco per richieste di interventi a causa del...si registrano infatti in diverse zone del territorio pontino da Aprilia, Latina fino al ...e alberi caduti a Corso Trieste e Villa Sciarra. Pontina bloccata, disagi per i pendolari 09 Marzo 2021Maddaloni/San Felice a Cancello: La storia si ripete. Tornano le piogge e via Cancello torna a soffrire, sommersa da un ...Le piogge di questa notte e di questa mattina hanno colpito particolarmente il comune di Fiumicino, con allagamenti e danni ...