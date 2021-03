Mafia Capitale | appello bis | dodici anni e dieci mesi a Buzzi | dieci a Carminati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Capitale

Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminati. E' la condanna decisa dai giudici della Prima Corte d'Appello nel processo d'Appello bis su '' dopo che la Cassazione il 22 ottobre del 2019 ha fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. Il nuovo processo si è celebrato per rideterminare le ...Una storia che parte da lontano Quella relativa al procedimento un tempo conosciuto come '' è una storia che parte da lontano. Inizia 7 anni fa, nel dicembre 2014, quando l'estremista ...Pene riviste dopo la caduta dell'accusa di mafia. Secondo il suo difensore l'ex Nar potrebbe non tornare in carcere. Il capo delle cooperative: "Farò ricorso" ...La Corte d’Appello di Roma ha condannato a 10 anni l’ex Nar, Massimo Carminati, nel processo di appello bis al “Mondo di Mezzo”. I giudici hanno, invece, inflitto 12 anni e 10 mesi a Salvatore Buzzi, ...