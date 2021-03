LIVE Parigi-Nizza, cronometro Gien-Gien in DIRETTA: Rohan Dennis si prende il primo posto momentaneo (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Arriva al traguardo, intanto, Thomas De Gendt, il quale chiude a 18? da Dennis. 14.01 Van Emden è passato all’intermediio con 14? di distacco da Dennis. 13.59 Tony Martin conclude la cronometro a 14? da Rohan Dennis. Il tedesco ha perso un secondo dall’australiano nella seconda parte della crono. 13.56 Oggi, ovviamente, Michael Matthews, che su brevi cronometro se l’è sempre cavata egregiamente, cercherà di difendere la sua maglia gialla. Gli uomini di classifica si trovano a 14? da lui. Occhio, però, anche a Mads Pedersen, il quale è a 4? da Matthews e a crono, se si impegna, è decisamente bravo. 13.52 Thomas De Gendt passa a 10? da Dennis all’intermedio. Stesso tempo di Bevin a quel ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Arriva al traguardo, intanto, Thomas De Gendt, il quale chiude a 18? da. 14.01 Van Emden è passato all’intermediio con 14? di distacco da. 13.59 Tony Martin conclude laa 14? da. Il tedesco ha perso un secondo dall’australiano nella seconda parte della crono. 13.56 Oggi, ovviamente, Michael Matthews, che su brevise l’è sempre cavata egregiamente, cercherà di difendere la sua maglia gialla. Gli uomini di classifica si trovano a 14? da lui. Occhio, però, anche a Mads Pedersen, il quale è a 4? da Matthews e a crono, se si impegna, è decisamente bravo. 13.52 Thomas De Gendt passa a 10? daall’intermedio. Stesso tempo di Bevin a quel ...

