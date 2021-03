La prima apparizione di Kate Middleton dopo l’intervista bomba di Harry e Meghan

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 marzo 2021) Mentre il mondo non smette di parlare dell’intervista shock con cui Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la royal family, la futura regina (consorte) Kate Middleton reagisce al terremoto mediatico proprio come sta reagendo Elisabetta II: con regale indifferenza. Meghan nello speciale della Cbs ha tirato in ballo la moglie di William in prima persona, accusandola di averla fatta piangere, pochi giorni prima del suo royal wedding con Harry, «per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte». La duchessa di Cambridge, naturalmente, ha ignorato le accuse. E a poche ore dall’intervista è riapparsa, serafica e sorridente come sempre, di rosa vestita, per celebrare la Festa della donna con una videochiamata alla ventunenne Jasmine Harrison, la più giovane donna che abbia mai attraversato da sola, in canoa, l’Oceano Atlantico. https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1368967341397045248