Inter | Rafinha assicura e Vidal non nega | “Giocherà al Flamengo”

(Di martedì 9 marzo 2021) “Conte lo ha mandato in campo da titolare con l’Atalanta. Lo ha rimproverato durante la partita, come fa con tutti quando sbagliano. Poiè stato sostituito, al 52esimo, con Eriksen. Non è stata una gara facile per il centrocampista nerazzurro che però ha partecipato alla festa negli spogliatoi per la vittoria dell’”. Sono queste le parole di, ex calciatore del Bayern Monaco e compagno di squadra di Arturo, presente tra le storie del cileno, nonun suo possibile approdo al: “Lui ama questo club e ho la certezza che un giornocon questa maglia”. “ha molta voglia di giocare nel– continua il brasiliano – ama molto questo club. Quando abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Rafinha

Arturo Vidal potrebbe lasciare l'Inter entro il 2022: l'ex compagno Rafinha svela una vecchia conversazione su un eventuale approdo al Flamengo. Rafinha sembra invece a un passo dal ritorno in rubronegro e c'è da credere che spingerà parecchio con Vidal per convincerlo a lasciare subito l'Inter e raggiungerlo in Brasile, dove tanti giocatori ... Calciomercato Inter: in casa nerazzurra ci si gode il prima confermato in classifica. In chiave futuro incerta la sorte di un giocatore.