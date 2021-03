Inter | elogio del sacrificio E Conte vede lo scudetto

(Di martedì 9 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

L'Atalanta ha fatto la partita, l'l'ha vinta. Ed è un successo che pesa una tonnellata. Di una importanza devastante per deprimere gli inseguitori. Forse ieri sera l'ha davvero definitivamente scollinato verso lo scudetto. La Dea era l'avversario più pericoloso al momento, il più in forma, quello che gioca meglio. Il risultato finale ottenuto con il cuore, i ...1 Il tecnico dell'Antonio Conte ha parlato anche in conferenza stampa al termine della gara vinta 1 - 0 contro l'... Bravi i difensori, ma oggi unparticolare lo faccio a Lautaro , gli avevo ...L’Inter ha battuto anche l’Atalanta. La squadra di Conte ha ottenuto tre punti fondamentali nella corsa scudetto ...Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche in conferenza stampa al termine della gara vinta 1-0 contro l'Atalanta: "Facciamo una fase difensiva ...