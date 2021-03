Inter compleanno | oggi compie 113 anni

(Di martedì 9 marzo 2021) Il 9 Marzo 1908 nasceva una squadra che sarebbe entrata nella leggenda e che in questo 2021 potrebbe tornare alla vittoria. Una squadra che ha avuto campioni che hanno fatto la storia del Calcio, ma che ha dovuto passare anche molte sconfitte amare.l’festeggia il suoe spegne 113 candeline.– Atalanta 1-0: i nerazzurri battono la Dea: come è nata la squadra? Al ristorante “Orologio” di Milano per iniziativa di un gruppo di 44 soci dissidenti del Milan, contrari al divieto imposto dal club rossonero di arruolare calciatori di nazionalità straniera nasce l’. E’ la sera del 9 marzo 1908. Da quel giorno la sfida con i “cugini” Milanesi divenne epica. I colori dell’vengono scelti dal ...

, oggi è ilnumero 113 per la squadra nerazzurra, e per Zhang potrebbe essere l'ultimo alla guida del club. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il gruppo cinese ...Commenta per primo L'festeggia oggi il suo 113°godendosi il primo posto in classifica . Il regalo è arrivato ieri sera a San Siro, dove i nerazzurri di Milano centrano la settima vittoria consecutiva ...