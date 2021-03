I partiti più vicini alle donne? M5S e FdI Report Swg

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) “La parità di genere non è soltanto una grave questione economica e sociale. Ma è una grande questione culturale ed educativa”. A dirlo è stato Sergio Mattarella, in chiusura del suo discorso in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna. Il fattore culturale ed educativo, insomma, è la causa delle disuguaglianze, che si manifestano poi in tutti gli ambiti della vita: la famiglia, il lavoro, la politica. A questa condizione di disparità si è sommata la pandemia, che ha colpito sì tutta la popolazione, ma ha avuto un impatto maggiore sulle. A dimostrarlo l’ultimodi Swg, che proprio a questo tema ha scelto di dedicare il suo sondaggio settimanale. LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA “In termini di impatto generale non si rilevano particolari differenze tra uomini e”, si legge nel ...