"Gli schemi sono belli in allenamento: senza avversari riescono tutti", parola di Liedholm (Di martedì 9 marzo 2021) Nils Liedholm ci pensò una notte intera prima di lasciare la sua cittadina baltica, Valdemarsvik, dove faceva il contabile e il calciatore dilettante e poi decise di scendere al sud, nel Paese del sole. Aveva due gambe lunghe e robuste, le efelidi e la timidezza degli uomini del grande Nord, una voce gentile e leggera. Raggiunse Milano, che non era esattamente il paese del sole, ma c'era una nebbia nordica che non lo deluse, e giocò col Milan per dodici campionati, da quando aveva 27 anni, 394 partite, 89 gol, con altri due sensazionali giocatori della terra svedese, il pompiere Gunnar Nordahl di 80 chili e l'esile e stempiato Gunnar Gren che per la maestria del gioco era chiamato il professore. Un giorno, a San Siro, Liedholm calciò così forte che il pallone colpì la traversa degli avversari e rimbalzò sin nella metà campo del ...

