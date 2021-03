FTSE MIB | oltre 50 top manager hanno meno di 45 anni

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – L’età media dei CEO delle società italiane quotate è di circa 58, appena sopra quello della media globale. Il dato sorprendente riguarda il numero diche riescono a diventare amministratori delegati prima dei 45: l’Italia supera le aspettative raggiungendo quota 25%, sopra di tre punti percentuali rispetto alla media internazionale, secondo i dati della classifica Route To The Top nel 2020 analizzati dalla società di executive search Heidrick e Struggles. Pur non raggiungendo l’eccellenza del Belgio con il 48% di giovaniCEO, il risultato italiano non è lontano dai paesi guida del continente. Sono più di 50 i giovani topdelMIB chedi 45: si va dai CEO di Exor e ...