F1 | Red Bull pronta ai Test in Bahrain Monoposto evoluta rispetto al 2020 | ma non rivoluzionata

Alla vigilia delle tre giornate di Test ufficiali, previste per questo week-end al Bahrain International Circuit, c'è attesa per vedere se Red Bull sarà riuscita nella pausa invernale a colmare il gap con Mercedes. Il messicano Sergio Perez, nuovo volto della compagine austriaca e l'olandese Max Verstappen sono pronti a dare battaglia con una vettura che non si discosta molto da quella che abbiamo conosciuto lo scorso anno.La RB16B è a tutti gli effetti l'evoluzione dell'auto che ha chiuso il Mondiale 2020 con uno splendido successo, ottenuto grazie a Verstappen in quel di Abu Dhabi. Nell'inverno sono state studiate delle inedite soluzioni aereodinamiche con un muso più stretto ed alcune modifiche nella parte posteriore, novità importanti, ma non rivoluzionarie.

