Decorazioni primaverili fai da te | tantissime idee per decorare casa + tutorial

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 marzo 2021) Oltre alleche troverete subito dopo il video, ilche vi mostreremo oggi è così semplice da richiedere appena un minuto di tempo: ideale per tutte quelle persone che, pur amando il fai da te e lepasquali, hanno davvero poco tempo per mettersi sedute per ore ad armeggiare con mille strumenti e materiale. Stiamo per assistere quasi ad una magia dal momento che, in pochi secondi, l’autrice di questo video ci mostrerà come realizzare un coniglietto in feltro! Non ci credete? Date un’occhiata qui di seguito! Il materiale impiegato in questo lavoretto pasquale è uno, il feltro. Da questo tessuto ricaveremo, usando delle forbici, i “pezzi” del corpo del coniglietto, che infine incolleremo tra loro con la pistola della colla a caldo. Si tratta di un risultato molto semplice ma efficace, ...