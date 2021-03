Covid, vertice del Cts sulle nuove misure: chiusure nei fine settimana e zone rosse più rigide (Di martedì 9 marzo 2021) Verso un nuovo lockdown nazionale . Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, su richiesta del governo, per valutare l'innalzamento delle misure di contenimento dell'epidemia, che non accenna ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Verso un nuovo lockdown nazionale . Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, su richiesta del governo, per valutare l'innalzamento delledi contenimento dell'epidemia, che non accenna ad ...

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - MediasetTgcom24 : Bertolaso: 'Andamento in Lombardia estremamente preoccupante' - mariarosa_t : RT @revneD88: Mi dovete arrestare per farmi stare a casa. La multa? La multa la strapperò davanti ai vostri occhi. Con le multa vi ci potet… - ricgri68 : RT @Elenuccia70: “Il totale delle persone che hanno ricevuto prima e seconda dose è di 1,7 milioni. L’obiettivo è quello di arrivare a somm… - Herbert403 : Covid, oggi il vertice del Cts chiesto dal governo. Ipotesi chiusure nei weekend e zone rosse come a Codogno… -