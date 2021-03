Covid, test gratuiti per transfrontalieri in ingresso in Slovenia (Di martedì 9 marzo 2021) TRIESTE – La Slovenia appronterà da domani, 10 marzo, nei valichi di frontiera con l’Italia la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido per il coronavirus per tutte le persone che rientrano nella categoria “transfrontalieri”, ovvero lavoratori, studenti, agricoltori, proprietari di immobili o terreni. Lo annuncia in una nota la ministra per gli Sloveni all’estero, Helena Jaklitsch, precisando che si tratta di un passo importante per semplificare la quotidianità di chi vive nella fascia di confine.I transfrontalieri infatti possono entrare in Slovenia senza obbligo di quarantena, ma devono avere il certificato di negatività al coronavirus non più vecchio di una settimana, secondo la recente ulteriore misura del governo sloveno nel tentativo di riprendere il controllo dell’epidemia. I test potranno essere fatti ai valichi di confine di Capodistria-Trieste (luoghi ancora da stabilire), Sezana-Fernetti, Nova Gorica-Gorizia, Caporetto-Stupizza, Ratece-Tarvisio, da lunedì a venerdì con orario 7-19. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) TRIESTE – La Slovenia appronterà da domani, 10 marzo, nei valichi di frontiera con l’Italia la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido per il coronavirus per tutte le persone che rientrano nella categoria “transfrontalieri”, ovvero lavoratori, studenti, agricoltori, proprietari di immobili o terreni. Lo annuncia in una nota la ministra per gli Sloveni all’estero, Helena Jaklitsch, precisando che si tratta di un passo importante per semplificare la quotidianità di chi vive nella fascia di confine.I transfrontalieri infatti possono entrare in Slovenia senza obbligo di quarantena, ma devono avere il certificato di negatività al coronavirus non più vecchio di una settimana, secondo la recente ulteriore misura del governo sloveno nel tentativo di riprendere il controllo dell’epidemia. I test potranno essere fatti ai valichi di confine di Capodistria-Trieste (luoghi ancora da stabilire), Sezana-Fernetti, Nova Gorica-Gorizia, Caporetto-Stupizza, Ratece-Tarvisio, da lunedì a venerdì con orario 7-19.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia supera i 100mila morti per Covid: 318 le vittime nelle ultime 24 ore. E sono 13.902 i test positiv… - mante : È tutto un tripudio di treni covid free, paesi covid free, vacanze covid free. Gioverà ricordare che i test molecol… - Agenzia_Ansa : La Cina lancia il primo 'passaporto vaccinale', con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi… - baekchanghyuk : @_Moonlight_17_ Sta aspettando il risultato del test covid perché uno dello staff per una sua schedule individuale era positivo :((( - LauraAbenante : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'Italia supera i 100mila morti per Covid: 318 le vittime nelle ultime 24 ore. E sono 13.902 i test positivi, sec… -