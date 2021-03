Covid | ecco quando potremo tornare alla normalità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - "E' chiaro che questo deve essere condizionato - spiega - dal fatto che riusciamo a stabilire un numero quotidiano di vaccinazioni elevato e mantenere in questo momento una fase di contenimento e mitigazione dell'epidemia e quindi ottenere il risultato nel giro di un certo periodo di tempo. Oggi i vaccini stanno aumentando, non disperiamo di averne altri nel giro di pochi mesi. Il numero di dosi disponibili aumenterà certamente nella seconda metà del trimestre 2021 e dovremmo essere molto attivi e ben organizzati per dare un'accelerazionecampagna, perché le dosi saranno molte di più rispetto al primo trimestre". La campagna vaccinale "Quello di cui c'è bisogno è un'accelerazione fortissima della campagna vaccinale. Se riuscissimo a fare 300-350mila vaccinazioni al giorno potremmo vaccinare tante persone entro breve tempo. Il che sarebbe davvero una ...