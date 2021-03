Cosa Nostra nel traffico in nero di orologi di lusso: 15 misure cautelari. “Un esponente dei Fontana li vendeva a vip e calciatori a Milano” (Di martedì 9 marzo 2021) Le mani di Cosa Nostra nel commercio degli orologi di lusso. Un mercato che da Palermo raggiungeva Roma, Milano e Londra. È quanto accertato dall’inchiesta coordinata dalla procura di Palermo che ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari: in manette è finito Giovanni Fontana, considerato dagli inquirenti esponente di una delle famiglie storiche della mafia palermitana. Stando a quanto riferisce Repubblica, era noto a Milano proprio come commerciante di orologi ed è stato intercettato dai finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria mentre parlava al telefono con diversi calciatori: nelle carte si fanno i nomi di Marco Borriello, ex della Nazionale, e dell’ex giocatore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Le mani dinel commercio deglidi. Un mercato che da Palermo raggiungeva Roma,e Londra. È quanto accertato dall’inchiesta coordinata dalla procura di Palermo che ha portato all’esecuzione di 15: in manette è finito Giovanni, considerato dagli inquirentidi una delle famiglie storiche della mafia palermitana. Stando a quanto riferisce Repubblica, era noto aproprio come commerciante died è stato intercettato dai finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria mentre parlava al telefono con diversi: nelle carte si fanno i nomi di Marco Borriello, ex della Nazionale, e dell’ex giocatore del ...

