Advertising

fanpage : Covid La situazione in Brasile è al collasso. - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus Brasile, picco di decessi da inizio pandemia: 1.972 in 24 ore #brasile - MediasetTgcom24 : Coronavirus Brasile, picco di decessi da inizio pandemia: 1.972 in 24 ore #brasile - PD_Lazio : L'ITALIA SUPERA I 100 MILA MORTI POSITIVI AL CORONAVIRUS È il sesto Paese al mondo in questa triste classifica, al… - Enzo97736396 : Il Regno Unito esattamente un anno fa, voleva che tutti si dovevano contagiare, senza rispetto se c'erano morti, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brasile

TGCOM

La pandemia. Ancora un record negativo per ilche registra il picco di morti Covid in un giorno con quasi 2mila decessi: sono infatti 1.972 le vittime registrate dal Consiglio delle segreterie di salute (Conass) in quello che è il dato ...Ilha registrato 1.972 morti di Covid - 19 e 70.764 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela in Consiglio delle segreterie di salute (Conass). Si tratta del numero più alto di decessi in un ...Il Brasile ha registrato 1.972 morti di Covid-19 e 70.764 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela in Consiglio delle segreterie di salute (Conass). Si tratta del numero più alto di decessi in un ...Milano, 9 mar. (LaPresse) – Ancora un record negativo per il Brasile che registra il picco di morti Covid in un giorno con quasi 2mila decessi: sono infatti 1.972 le vittime registrate dal Consiglio d ...