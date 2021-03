“Come va tra me e lui? Insomma…”. Sophie Codegoni, momento verità dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne (Di martedì 9 marzo 2021) Sophie Codegoni ha da poco fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Adesso sta vivendo lontano dalle telecamere la sua storia con Matteo Ranieri. dopo la scelta i due si sono confidati in un’intervista rilasciata a Witty TV. Matteo Ranieri ha mostrato tutta la sua felicità per avere avuto la possibilità di lasciare Uomini e Donne mano nella mano con Sophie: “Credo sia indescrivibile a parole quello che ho provato. Come se avessi ricevuto tutto quello che volevo ricevere. Penso di essere il ragazzo più felice d’Italia se non del mondo”. Matteo ha voluto farle delle importanti promesse: “Mi sento di prometterti due cose che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021)ha da poco fatto la sua. Adesso sta vivendo lontano dalle telecamere la sua storia conlai due si sono confidati in un’intervista rilasciata a Witty TV.ha mostrato tutta la sua felicità per avere avuto la possibilità di lasciaremano nella mano con: “Credo sia indescrivibile a parole quello che ho provato.se avessi ricevuto tutto quello che volevo ricevere. Penso di essere il ragazzo più felice d’Italia se non del mondo”.ha voluto farle delle importanti promesse: “Mi sento di prometterti due cose che ...

