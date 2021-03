Che Dio ci aiuti 7, Can Yaman potrebbe entrare nel cast fisso: i dettagli (Di martedì 9 marzo 2021) Silvia Leuzzi, sceneggiatrice della fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti, ha rilasciato un’intervista su Fanpage nella quale ha rivelato alcuni retroscena sulla stagione numero 7 della serie televisiva. Nello specifico, pare si stia pensando di includere nel cast fisso l’attore turco Can Yaman. Quest’ultimo farà già la sua prima apparizione nella puntata di giovedì 11 marzo 2021, la quale è l’ultima di questa sesta stagione. Tuttavia, è probabile che l’attore possa non ricoprire solo un ruolo marginale, ma possa entrare a pieno regime all’interno del cast. Scopriamo tutto quello che è emerso. Le rivelazioni su Can Yaman in Che Dio ci aiuti 7 In queste ore è stata rivelata un’indiscrezione molto interessante su Can Yaman e la sua ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 marzo 2021) Silvia Leuzzi, sceneggiatrice della fiction di Rai 1 Che Dio ci, ha rilasciato un’intervista su Fanpage nella quale ha rivelato alcuni retroscena sulla stagione numero 7 della serie televisiva. Nello specifico, pare si stia pensando di includere nell’attore turco Can. Quest’ultimo farà già la sua prima apparizione nella puntata di giovedì 11 marzo 2021, la quale è l’ultima di questa sesta stagione. Tuttavia, è probabile che l’attore possa non ricoprire solo un ruolo marginale, ma possaa pieno regime all’interno del. Scopriamo tutto quello che è emerso. Le rivelazioni su Canin Che Dio ci7 In queste ore è stata rivelata un’indiscrezione molto interessante su Cane la sua ...

