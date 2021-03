Casalino: “Nel Pd cancri da estirpare”, i dem insorgono (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – “Alcune persone nel Partito democratico sono straordinarie, come Zingaretti e Franceschini. E poi ci sono alcuni ‘cancri’, non so come definirli, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Pd. Bisognerebbe estirpare questi ‘cancri'”. Questa frase di Rocco Casalino, ospite a Oggi e’ un altro giorno su Rai 1, scatena la reazione indignata del Pd. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – “Alcune persone nel Partito democratico sono straordinarie, come Zingaretti e Franceschini. E poi ci sono alcuni ‘cancri’, non so come definirli, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Pd. Bisognerebbe estirpare questi ‘cancri'”. Questa frase di Rocco Casalino, ospite a Oggi e’ un altro giorno su Rai 1, scatena la reazione indignata del Pd.

