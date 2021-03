Caos Sambenedettese | Maxi Lopez alza la voce | “situazione pesante | poca chiarezza nel club”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 9 marzo 2021) Laè reduce dal successo con il minimo sforzo contro l’Arezzo, 1-0 il risultato finale grazie alla marcatura messa a segno da Botta. La squadra è in piena lotta per la qualificazione ai playoff, l’obiettivo annunciato alla vigilia del campionato di Serie C. Il gruppo è sicuramente competitivo per lottare fino alla fine, le prossime partite saranno sicuramente fondamentali. In 29 partite ha conquistato 42 punti frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e ben 9 sconfitte, 37 sono stati i gol realizzati così come quelli incassati. Ma ildeve fare i conti con problemi extra-calcistici. La ‘denuncia’ diFoto InstagramLain casadal punto di vista societario non è sicuramente delle migliori, come confermato anche dall’attaccante ...