Boone (OCSE): modo migliore per ridurre debiti è crescita (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – “Il modo migliore per ridurre il debito è la crescita e il modo migliore per tornare e crescere sono le vaccinazioni” .Lo ha affermato la capo economista dell’OCSE, Laurence Boone, durante la conferenza stampa di presentazione di un aggiornamento di interim dell‘Economic Outlook, lanciando anche messaggi di fiducia sugli effetti della ripresa: “vedremo che quando l’economia riaprirà molte persone ritroveranno lavoro”, ha detto. Per Boone “ci sono alcuni ragioni di esser preoccupati dell’inflazione“, ha detto citando gli effetti dei nuovi stimoli USA, le penurie di forniture nelle catene globali che si sono create durante la pandemia e il forte rimbalzo dell’economia in Cina. “Sono tutti elementi che mettono pressioni al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ilperil debito è lae ilper tornare e crescere sono le vaccinazioni” .Lo ha affermato la capo economista dell’, Laurence, durante la conferenza stampa di presentazione di un aggiornamento di interim dell‘Economic Outlook, lanciando anche messaggi di fiducia sugli effetti della ripresa: “vedremo che quando l’economia riaprirà molte persone ritroveranno lavoro”, ha detto. Per“ci sono alcuni ragioni di esser preoccupati dell’inflazione“, ha detto citando gli effetti dei nuovi stimoli USA, le penurie di forniture nelle catene globali che si sono create durante la pandemia e il forte rimbalzo dell’economia in Cina. “Sono tutti elementi che mettono pressioni al ...

Ultime Notizie dalla rete : Boone OCSE Ocse: capo economista Boone, situazione migliore rispetto a crisi finanziaria Berlino, 09 mar 12:02 - Nel 2021, 'economia globale si riprenderà rapidamente e con forza dalla pandemia del coronavirus, perché "la situazione è notevolmente...

Ocse: da vaccinazioni lente maggiore rischio per l'economia "Il rischio piu importante" per la ripresa dell'economia "sarebbe un piano di vaccinazione troppo lento": lo ha detto la capoeconomista dell'Ocse, Laurence Boone, presentando le prospettive economiche ...

