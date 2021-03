Bonus Covid, INPS: “Su controlli applichiamo raccomandazioni Garante Privacy” (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – L’INPS “prende atto della decisione del Garante in merito al caso dei controlli effettuati dall’Istituto sui beneficiari di Bonus Covid, in particolare tra coloro che ricoprono incarichi politici, per i quali il Ministero del Lavoro ha poi indicato che i percettori di indennità assimilabili al lavoro dipendente non ne avessero diritto” e afferma di applicare le raccomandazioni del Garante della Privacy. “Nell’analisi e nei controlli effettuati, per i quali l’Istituto ha osservato integrale riservatezza, – precisa l’INPS in una nota – non sono stati utilizzati dati sensibili o anche dati che non fossero visibili al pubblico. Cionondimeno, è stato deciso di perseguire l’INPS con una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – L’“prende atto della decisione delin merito al caso deieffettuati dall’Istituto sui beneficiari di, in particolare tra coloro che ricoprono incarichi politici, per i quali il Ministero del Lavoro ha poi indicato che i percettori di indennità assimilabili al lavoro dipendente non ne avessero diritto” e afferma di applicare ledeldella. “Nell’analisi e neieffettuati, per i quali l’Istituto ha osservato integrale riservatezza, – precisa l’in una nota – non sono stati utilizzati dati sensibili o anche dati che non fossero visibili al pubblico. Cionondimeno, è stato deciso di perseguire l’con una ...

