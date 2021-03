Bimba di 2 anni sparisce nel nulla mentre gioca con i cani nel cortile di casa in Australia (Di martedì 9 marzo 2021) . Una disperata ricerca è in corso da alcune ore in Australia per rintracciare una bambina di appena due anni e mezzo sparita nel nulla improvvisamente mentre giocava con i cani di famiglia nel cortile di casa sua nello stato del Queensland. La polizia, i volontari la stanno cercando ora in tutta la zona anche con l’aiuto di un elicottero con apparecchiature per la visone notturna. Una disperata ricerca è in corso da alcune ore in Australia per rintracciare una bambina di appena due anni e mezzo sparita nel nulla improvvisamente mentre giocava con i cani di famiglia nel cortile di casa sua nello stato del Queensland, ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 marzo 2021) . Una disperata ricerca è in corso da alcune ore inper rintracciare una bambina di appena duee mezzo sparita nelimprovvisamenteva con idi famiglia neldisua nello stato del Queensland. La polizia, i volontari la stanno cercando ora in tutta la zona anche con l’aiuto di un elicottero con apparecchiature per la visone notturna. Una disperata ricerca è in corso da alcune ore inper rintracciare una bambina di appena duee mezzo sparita nelimprovvisamenteva con idi famiglia neldisua nello stato del Queensland, ...

