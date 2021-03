Beach volley, World Tour Doha 2021: Lupo/Nicolai implacabili, bis di successi ed ottavi conquistati (Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è stata storia nella finale del girone che ha visto impegnati Paolo Nicolai e Daniele Lupo contro i francesi Gauthier-Rat/Aye. La coppia transalpina aveva speso ogni stilla di energia sul campo qualche ora prima per battere gli statunitensi Lucena/Dalhausser e compiere l’impresa di giornata. Risultato: partita a senso unico e tutto facile (2-0) per gli azzurri che, invece, all’esordio, avevano faticato il giusto contro gli austriaci Huber/Dressel. Nel primo set, dopo una prima fase di equilibrio fino all’8-9, Lupo e Nicolai piazzano un break micidiale e si trovano avanti 16-10. Non c’è partita anche nel finale del set: 21-13. Nel secondo parziale gli azzurri scattano avanti addirittura 7-1 e non si fanno più avvicinare, giocando in scioltezza fino al 21-13 che chiude il match. Domattina, dunque, riposo per ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è stata storia nella finale del girone che ha visto impegnati Paoloe Danielecontro i francesi Gauthier-Rat/Aye. La coppia transalpina aveva speso ogni stilla di energia sul campo qualche ora prima per battere gli statunitensi Lucena/Dalhausser e compiere l’impresa di giornata. Risultato: partita a senso unico e tutto facile (2-0) per gli azzurri che, invece, all’esordio, avevano faticato il giusto contro gli austriaci Huber/Dressel. Nel primo set, dopo una prima fase di equilibrio fino all’8-9,piazzano un break micidiale e si trovano avanti 16-10. Non c’è partita anche nel finale del set: 21-13. Nel secondo parziale gli azzurri scattano avanti addirittura 7-1 e non si fanno più avvicinare, giocando in scioltezza fino al 21-13 che chiude il match. Domattina, dunque, riposo per ...

